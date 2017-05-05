World Vision Club

World Vision T62M
Новая комбинированная телеприставка для приема цифрового телевидения в стандартах эфирного DVB-T/T2
и кабельного DVB-C телевидения. Телеприставка базируется на современном высокопроизводительном процессоре GX3235S. Индивидуальный подход в разработке программного обеспечения World Vision T62M добавил: возможность приема кабельного телевидения в стандарте DVB-C
, поддержка беспроводных Wi-Fi адаптеров на чипе Ralink RT5370 и Mediatek MT7601, при подключении к интернет, значительно расширяются информационные и мультимедийные возможности через приложения: Погода, RSS Чтение, YouTube, Gmail, IPTV, Megogo. Корпус устройства выполнен и пластмассы, на лицевой панели расположен светодиод рабочего состояния телеприставки и USB разъем стандарта 2.0. Тыльная сторона телеприставки содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF LOOP, HDMI, RCA.World Vision T62D
Новая комбинированная телеприставка для приема цифрового телевидения в стандартах эфирного DVB-T/T2
и кабельного DVB-C
телевидения. Телеприставка базируется на современном высокопроизводительном процессоре GX3235S. Присутствует поддержка аудио кодека AC3. Индивидуальный подход в разработке программного обеспечения World Vision T62D добавил: возможность приема кабельного телевидения в стандарте DVB-C
, поддержка беспроводных Wi-Fi адаптеров на чипе Ralink RT5370 и Mediatek MT7601, при подключении к интернет, значительно расширяются информационные и мультимедийные возможности через приложения: Погода, RSS Чтение, YouTube, Gmail, IPTV, Megogo. Корпус устройства выполнен и пластмассы, на лицевой панели расположен четырехзначный светодиодный дисплей отображающий номер активного канала, правее 2xUSB
разъема стандарта 2.0, в левой части под названием модели расположены кнопки: POWER, MENU, CH+/-. Тыльная сторона телеприставки содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF LOOP, HDMI, RCA.Операционная система
Тип - Закрытая
Название - ПроприетарнаяОсновные характеристики
Процессор - GX3235S
ОЗУ - 64Мб
Flash - 4МбТюнер | Тюнера
DVB-T/T2/C - ДаСлоты | Разъемы
RF IN - Да
RF LOOP - Да
HDMI - Да
RCA - Да
Coaxial - Нет
LAN - Нет
USB 2.0 - Да
Питание антенны 5V - ДаВидео | Аудио
Разрешение - 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50Hz)
Поддерживаемые форматы - MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS
Аудио кодеки - MPEG-1LayerⅠ&Ⅱ,MP3, AAC-LC,HE-AAC,HE AACv2, FLAC, AC3Тип управления
ИК ПДУ - Да
Кнопочное на устройстве - Да ( только в T62D )Возможности
PVR - Да
TimeShift - Да
Телетекст - Да
Субтитры - Да
EPG - Да
iptv/OTT - Да
Обновление ПО - Да
Таймеры - Да
Плагины - Да
LED Дисплей - Да ( только в T62D )Опциональные возможности
Поддержка HDD - Да
Поддерживаемые файловые системы - FAT, FAT32, NTFS
Wi-Fi адаптеры - GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601Блок питания
Внешний - Да
Подключаемый ток - 5V/2A
Габариты шхгхв, мм70x40x25Комплект поставки
Ресивер - 1шт.
Руководство пользователя - 1шт.
Кабель 3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA - 1 шт.
ПДУ - 1 шт.
Батарейки, кол-во и тип - 2 шт. ААА