World Vision Club

Внимание! Новое программного обеспечение для World Vision Foros Ultra и World Vision Foros Combo S2/T2 выложено в теме с обновлением.

Подробней в теме: по ссылке

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Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 629261 раз)

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Оффлайн ooolexa

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« : 05 Май 2017, 15:38:22 »


World Vision T62M
Новая комбинированная телеприставка для приема цифрового телевидения в стандартах эфирного DVB-T/T2 и кабельного DVB-C телевидения. Телеприставка базируется на современном высокопроизводительном процессоре GX3235S. Индивидуальный подход в разработке программного обеспечения World Vision T62M добавил: возможность приема кабельного телевидения в стандарте DVB-C, поддержка беспроводных Wi-Fi адаптеров на чипе Ralink RT5370 и Mediatek MT7601, при подключении к интернет, значительно расширяются информационные и мультимедийные возможности через приложения: Погода, RSS Чтение, YouTube, Gmail, IPTV, Megogo. Корпус устройства выполнен и пластмассы, на лицевой панели расположен светодиод рабочего состояния телеприставки и USB разъем стандарта 2.0. Тыльная сторона телеприставки содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF LOOP, HDMI, RCA.


World Vision T62D
Новая комбинированная телеприставка для приема цифрового телевидения в стандартах эфирного DVB-T/T2 и кабельного DVB-C телевидения. Телеприставка базируется на современном высокопроизводительном процессоре GX3235S. Присутствует поддержка аудио кодека AC3. Индивидуальный подход в разработке программного обеспечения World Vision T62D добавил: возможность приема кабельного телевидения в стандарте DVB-C, поддержка беспроводных Wi-Fi адаптеров на чипе Ralink RT5370 и Mediatek MT7601, при подключении к интернет, значительно расширяются информационные и мультимедийные возможности через приложения: Погода, RSS Чтение, YouTube, Gmail, IPTV, Megogo. Корпус устройства выполнен и пластмассы, на лицевой панели расположен четырехзначный светодиодный дисплей отображающий номер активного канала, правее 2xUSB разъема стандарта 2.0, в левой части под названием модели расположены кнопки: POWER, MENU, CH+/-. Тыльная сторона телеприставки содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF LOOP, HDMI, RCA.

Операционная система
Тип - Закрытая
Название - Проприетарная

Основные характеристики
Процессор - GX3235S
ОЗУ - 64Мб
Flash - 4Мб

Тюнер | Тюнера
DVB-T/T2/C - Да

Слоты | Разъемы
RF IN - Да
RF LOOP - Да
HDMI - Да
RCA - Да
Coaxial - Нет
LAN - Нет
USB 2.0 - Да
Питание антенны 5V - Да

Видео | Аудио
Разрешение - 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50Hz)
Поддерживаемые форматы - MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TS
Аудио кодеки - MPEG-1LayerⅠ&Ⅱ,MP3, AAC-LC,HE-AAC,HE AACv2, FLAC, AC3

Тип управления
ИК ПДУ - Да
Кнопочное на устройстве - Да ( только в T62D )

Возможности
PVR - Да
TimeShift - Да
Телетекст - Да
Субтитры - Да
EPG - Да
iptv/OTT - Да
Обновление ПО - Да
Таймеры - Да
Плагины - Да
LED Дисплей - Да ( только в T62D )

Опциональные возможности
Поддержка HDD - Да
Поддерживаемые файловые системы - FAT, FAT32, NTFS
Wi-Fi адаптеры - GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601

Блок питания
Внешний - Да
Подключаемый ток - 5V/2A
Габариты шхгхв, мм70x40x25

Комплект поставки
Ресивер - 1шт.
Руководство пользователя - 1шт.
Кабель 3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA - 1 шт.
ПДУ - 1 шт.
Батарейки, кол-во и тип - 2 шт. ААА
« Последнее редактирование: 02 Август 2017, 16:12:38 от ooolexa »
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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #1 : 08 Май 2017, 22:11:09 »
а демодулятор скорей всего GX1211:

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Оффлайн wolow

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #2 : 09 Май 2017, 09:26:50 »
именно такой, честно говоря я последнее время склоняюсь к внешним демодуляторам, меньше греется основной чип, а то у нас людишки в основном вешают проводок вместо антены и потом у них ресивер сильно греется, и мозх не включается почему
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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #3 : 02 Август 2017, 12:22:28 »
Здравствуйте!
Не могу найти фотографию задней панели модели World Vision T62D.
Может есть у кого ресивер, сфоткайте пжлста!!
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Оффлайн ooolexa

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #4 : 02 Август 2017, 13:23:44 »
Ирина66, прикрепил в аттаче.
« Последнее редактирование: 02 Август 2017, 16:51:14 от ooolexa »
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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #5 : 02 Август 2017, 13:29:49 »
Спасибо! А есть какая-то инструкция к данной модели T62D?
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Оффлайн aml

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #6 : 02 Август 2017, 13:44:29 »
Цитата: Ирина66 от 02 Август 2017, 13:29:49
Спасибо! А есть какая-то инструкция к данной модели T62D?

Инструкция краткая на три страницы есть. Интерфейс интуитивно понятный.

Цитата: ooolexa от 02 Август 2017, 13:23:44
Ирина66, прикрепил в аттаче.

Поправьте пожалуйста в описании комплектацию. Там шнур не 3RCA-3RCA, а 3RCA-3.5мм.
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Оффлайн ooolexa

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #7 : 02 Август 2017, 16:48:52 »
Ирина66, выложил в отдельной теме. Так же нашел фото лучше по качеству, перезалил в аттаче.
aml86, исправил.
« Последнее редактирование: 02 Август 2017, 16:51:55 от ooolexa »
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Оффлайн DimidUA

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #8 : 03 Август 2017, 21:24:13 »
Сегодня протестировал World Vision T62D. Обнаружил следующие недостатки:
- В приложениях YouTube и Megogo имена файлов отображаются черным шрифтом на темно сером фоне - почти ничего не видно.
- В приложении Megogo не работают ни  пауза не прокрутка при проигрывании.
Есть надежда, что будет новая прошивка с изменениями?

И еще вопрос: в приложение IPTV можно загрузить только файл со списком каналов или также со ссылкой на список в интернете? Сюда нельзя подключить список каналов, который в Premium в приложении Lite IPTV?
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Оффлайн Kondor

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #9 : 04 Август 2017, 11:12:03 »
Здравствуйте. Интересует сравнение модели T62D c Premium с точки зрения возможностей, перспективности, производительности и расширяемости платформы. А так же длительности поддержки обновлений ПО.
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Оффлайн ooolexa

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #10 : 04 Август 2017, 11:31:29 »
Kondor, Не нужно сравнивать, Premium модель всегда останется Premium, а World Vision T62 это модель с расширенными возможностями в интернет дополнениях.
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Оффлайн DimidUA

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« Ответ #11 : 04 Август 2017, 11:42:02 »
И все же: будет обновляться и дополняться прошивка T62D?
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Оффлайн Kondor

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #12 : 04 Август 2017, 11:54:22 »
Цитата: ooolexa от 04 Август 2017, 11:31:29
Kondor, Не нужно сравнивать, Premium модель всегда останется Premium, а World Vision T62 это модель с расширенными возможностями в интернет дополнениях.
а можно с аргументацией, в чем именно "премиальность" Premium модели в сравнении с T62D? и какие есть преимущества/недостатки у платформ Ali 3821 и GX3235S относительно друг-друга? как соотносятся их производительности и возможности?
P.S. интерфейс T62 на первый взгляд более удобный и дружелюбный, чем у Premium
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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #13 : 04 Август 2017, 13:48:08 »
DimidUA, а что там дополнять, всё прекрасно функционирует, что заявлено в характеристиках, то и доступно пользователю устройства.

Цитата: Kondor от 04 Август 2017, 11:54:22
P.S. интерфейс
графический интерфейс на вкус и цвет фломастеры разные для каждого, тут всем не угодить однозначно, кто то любит яркие, а кто то минимализм без напыщенности.

Цитата: Kondor от 04 Август 2017, 11:54:22
в чем именно "премиальность" Premium модели в сравнении с T62D
ну я думаю каждый видит разработки Premium, достаточно войти в раздел по Premium и почитать темы, а также зайти в тему с прошивками и прочитать сколько дополнений сделано к базе программного обеспечения, чего собственно совсем не закладывалось изначально и это самый главный приоритет.

Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
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Оффлайн Kondor

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Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D
« Ответ #14 : 04 Август 2017, 14:20:49 »
За скриншоты характеристик с сайта конечно спасибо) я собственно потому и зарегистрировался на этом форуме, потому что не увидел в публичных характеристиках никаких существенных различий между Premium и T62. думал раз вы тут прошивки сами пишете, то можете сказать плюсы/минусы платформ на обоих чипах и какой чип имеет бОльший запас по возможностям расширения функционала на будущее
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