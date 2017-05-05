World Vision Club

World Vision T62M

World Vision T62D

Новая комбинированная телеприставка для приема цифрового телевидения в стандартах эфирногои кабельного DVB-C телевидения. Телеприставка базируется на современном высокопроизводительном процессоре GX3235S. Индивидуальный подход в разработке программного обеспечения World Vision T62M добавил: возможность приема кабельного телевидения в стандарте, поддержка беспроводных Wi-Fi адаптеров на чипе Ralink RT5370 и Mediatek MT7601, при подключении к интернет, значительно расширяются информационные и мультимедийные возможности через приложения: Погода, RSS Чтение, YouTube, Gmail, IPTV, Megogo. Корпус устройства выполнен и пластмассы, на лицевой панели расположен светодиод рабочего состояния телеприставки и USB разъем стандарта 2.0. Тыльная сторона телеприставки содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF LOOP, HDMI, RCA.Новая комбинированная телеприставка для приема цифрового телевидения в стандартах эфирногои кабельноготелевидения. Телеприставка базируется на современном высокопроизводительном процессоре GX3235S. Присутствует поддержка аудио кодека AC3. Индивидуальный подход в разработке программного обеспечения World Vision T62D добавил: возможность приема кабельного телевидения в стандарте, поддержка беспроводных Wi-Fi адаптеров на чипе Ralink RT5370 и Mediatek MT7601, при подключении к интернет, значительно расширяются информационные и мультимедийные возможности через приложения: Погода, RSS Чтение, YouTube, Gmail, IPTV, Megogo. Корпус устройства выполнен и пластмассы, на лицевой панели расположен четырехзначный светодиодный дисплей отображающий номер активного канала, правееразъема стандарта 2.0, в левой части под названием модели расположены кнопки: POWER, MENU, CH+/-. Тыльная сторона телеприставки содержит все необходимые выходы для подключения к телевизору: RF LOOP, HDMI, RCA.Тип - ЗакрытаяНазвание - ПроприетарнаяПроцессор - GX3235SОЗУ - 64МбFlash - 4МбDVB-T/T2/C - ДаRF IN - ДаRF LOOP - ДаHDMI - ДаRCA - ДаCoaxial - НетLAN - НетUSB 2.0 - ДаПитание антенны 5V - ДаРазрешение - 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p (50Hz)Поддерживаемые форматы - MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, M-JPEG, AVI, MPG, MP4, TS, TRP, TP, MOV, MKV, VOB, DAT, XVID, M2TSАудио кодеки - MPEG-1LayerⅠ&Ⅱ,MP3, AAC-LC,HE-AAC,HE AACv2, FLAC, AC3ИК ПДУ - ДаКнопочное на устройстве - Да ( только в T62D )PVR - ДаTimeShift - ДаТелетекст - ДаСубтитры - ДаEPG - Даiptv/OTT - ДаОбновление ПО - ДаТаймеры - ДаПлагины - ДаLED Дисплей - Да ( только в T62D )Поддержка HDD - ДаПоддерживаемые файловые системы - FAT, FAT32, NTFSWi-Fi адаптеры - GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601Внешний - ДаПодключаемый ток - 5V/2AГабариты шхгхв, мм70x40x25Ресивер - 1шт.Руководство пользователя - 1шт.Кабель 3.5 мм (mini-jack) - 3 RCA - 1 шт.ПДУ - 1 шт.Батарейки, кол-во и тип - 2 шт. ААА